В Таиланде экс-парламентарий организовал секту, где выманивал деньги и насиловал жертв

В Таиланде полиция арестовала бывшего члена парламента от центральной провинции Сукхотай в его доме в провинции Исаан Нонг Буа Лампху. Мужчина притворился духовным медиумом и выманивал у последователей культа деньги, а некоторых из них склонял к половому акту, сообщает The Thaiger.

В публикации говорится, что одна из жертв написала жалобу в полицию на лидера культа Кусона Шриаравонгсу. По словам женщины, впервые она встретила духовного лидера 30 декабря 2019 года, и тот пригласил ее в секту, чтобы достичь нирваны и освободиться от цикла перерождений.

В заявлении последовательница указала, что за время, проведенное в культе, она потеряла более 100 000 бат (около 270 тыс. рублей). По ее словам, наставник обманом заставлял учеников переводить ему деньги, а некоторых из служителей культа заниматься с ним сексом. При этом многие из обманутых им женщин были замужем.

1 октября Кусона арестовали в его доме. Некоторые из его последователей уверены, что заявление было подано из ревности.

Отмечается, что в 2021 году Кусона объявлял себя медиумом и утверждал, что через него говорит святой IV века бодхисаттва Майтрея, но тогда ему удалось избежать преследования.

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