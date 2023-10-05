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Маск прокомментировал инцидент с нападением на немецкого политика

Маск заявил, что нападение на лидера АдГ будет иметь неприятные последствия

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск прокомментировал в соцсети «X» инцидент с нападением на лидера партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу.

«Это будет иметь неприятные последствия», — написал бизнесмен.

Свой комментарий он оставил под постом нидерландского политика Эвы Влардингербрук, возмутившейся чередой нападений и провокаций в отношении политических деятелей ФРГ.

Накануне стало известно, что Хрупаллу экстренно госпитализировали после инцидента на предвыборном митинге в городе Ингольштадте в германской Баварии. По информации газеты Junge Freiheit, его атаковали двое неизвестных, которые в ходе выступления политика воткнули в него шприц с неизвестным содержимым, в результате чего произошел анафилактический шок. Официальных комментариев пока не поступало, состояние здоровья Хрупаллы «пока уточняется».

Ранее Хрупалла высказывался по поводу украинского конфликта, что никто из сторон не выиграет в нем, кроме США.

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