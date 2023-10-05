Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вернувшихся релокантов предложили восстанавливать на работе

В России для вернувшихся релокантов разрабатывают программы

close
100%
Shutterstock

В России планируется разработать программу поддержки «обратных» релокантов с целью решения проблемы нехватки IT-специалистов. Предлагается восстанавливать их на службе или помогать им найти новую работу, а также предоставлять временное жилье и материальное пособие. Эта инициатива была описана в статье, опубликованной в последнем выпуске журнала ВНИИ труда, пишет газета «Известия».

Хотя дополнительные льготы могут способствовать возвращению некоторых эмигрировавших IT-специалистов, эксперты считают, что они не смогут полностью устранить дефицит кадров. Они также отмечают, что необходимо создавать больше бюджетных мест для обучения в области IT. В условиях международных конфликтов проблема оттока IT-специалистов остро усугубилась, что может негативно сказаться на экономической безопасности страны.

В статье «Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет», опубликованный в журнале «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда, приводится график, отражающий долю IT-специалистов в общей численности занятых в различных странах. Авторы отмечают, что Россия с ее показателем в 2,4% на 2021 год находится среди аутсайдеров, и отток программистов только усугубляет эту проблему.

Ранее Жжурналисты оценили инициативы чиновников для решения кадрового голода в промышленности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий