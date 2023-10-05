Вернувшихся релокантов предложили восстанавливать на работе

В России планируется разработать программу поддержки «обратных» релокантов с целью решения проблемы нехватки IT-специалистов. Предлагается восстанавливать их на службе или помогать им найти новую работу, а также предоставлять временное жилье и материальное пособие. Эта инициатива была описана в статье, опубликованной в последнем выпуске журнала ВНИИ труда, пишет газета «Известия».

Хотя дополнительные льготы могут способствовать возвращению некоторых эмигрировавших IT-специалистов, эксперты считают, что они не смогут полностью устранить дефицит кадров. Они также отмечают, что необходимо создавать больше бюджетных мест для обучения в области IT. В условиях международных конфликтов проблема оттока IT-специалистов остро усугубилась, что может негативно сказаться на экономической безопасности страны.

В статье «Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет», опубликованный в журнале «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда, приводится график, отражающий долю IT-специалистов в общей численности занятых в различных странах. Авторы отмечают, что Россия с ее показателем в 2,4% на 2021 год находится среди аутсайдеров, и отток программистов только усугубляет эту проблему.

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