Врач рассказал, как вовремя диагностировать рак почки

Рак почки — одно из частых онкологических заболеваний в урологии, причем мужчины болеют им в два раза чаще, чем женщины. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, д.м.н. Виген Малхасян.

«Коварной особенностью многих онкологических заболеваний является то, что на протяжении длительного времени заболевание может протекать бессимптомно, проявляя себя клинически только в запущенных стадиях, когда радикальное лечение зачастую невозможно. Одно из таких заболеваний — это рак почки», — объяснил он.

По словам врача, в России рак почки составляет приблизительно 4% от всех злокачественных образований.

«К факторам риска рака почки относят курение (приблизительно половина пациентов с подтвержденным раком почки являются активными курильщиками), ожирение, гипертензию, диабет, почечную недостаточность и гемодиализ. Наличие рака почки у ближайшего кровного родственника тоже является фактором повышенного риска. Кроме того, существуют наследственные заболевания, одним из проявлений которых является рак почки. У таких пациентов заболевание проявляется в гораздо более молодом возрасте, если средний возраст выявления рака почки составляет 64 года, то при наследственной форме этот показатель составляет 37 лет», — рассказал он.

Существуют данные о том, что умеренное употребление красного вина, преобладание в рационе овощей, фруктов и рыбы, а также адекватная физическая активность являются факторами, предотвращающими развитие рака почки, отметил врач.

«Надо заметить, что не все опухоли почки являются злокачественными: в 8-15% случаев выявляются доброкачественные опухоли. Как и прочие опухоли, рак почки длительное время протекает бессимптомно, клинические симптомы — примесь крови в моче, боль в боку или в спине — появляются на стадии, когда вероятность полного излечения минимальна. В настоящее время опухоли почки выявляются случайно на УЗИ при профилактических обследованиях или при обследовании пациента по поводу другого заболевания», — заявил эксперт.

Золотым стандартом диагностики является компьютерная томография с контрастным усилением, она помогает дифференцировать рак почки от доброкачественной опухоли. При противопоказаниях к введению контрастного вещества в качестве альтернативы может применяться МРТ с контрастированием. В ряде случаев для уточнения диагноза может потребоваться биопсия опухоли.

«При обнаружении опухоли на ранней стадии и своевременном хирургическом лечении шансы на излечение очень велики, в настоящее время клиническая концепция лечения опухолей почки заключается в органосохраняющих операциях — это удаление опухоли с сохранением почки малотравматичной лапароскопической операцией либо разрушение опухоли при помощи термической или радиочастотной энергии, доставляемой к ней через иглу, введенную в опухоль через прокол в поясничной области. Ежегодное УЗИ почек позволит вам держать под контролем и своевременно выявить многие заболевания почек, в том числе и рак», — резюмировал врач.

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