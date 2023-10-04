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В Башкирии после взрыва газа одного человека увезли в больницу в тяжелом состоянии

В Башкирии в многоквартирном доме произошел взрыв газа

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МЧС России

В Башкирии во время хлопка газа в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Янауле, в здании на улице Ленина. Горения не было, но хлопок на пятом этаже разрушил перегородку из ДСП в одной из квартир. Помимо этого, в квартирах выбиты окна и входные металлические двери.

«С места вызова госпитализирован один пострадавший мужчина в приемный покой Янаульской ЦРБ в крайне тяжелом состоянии», — сообщается в публикации.

На территории, где произошел взрыв, работали восемь человек и три единицы техники.

На данный момент неизвестно, что стало причиной хлопка.

Ранее в Петербурге после хлопка в одном из районов пропало электроснабжение.

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