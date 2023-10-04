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Симоньян ответила на критику после предложения провести ядерный взрыв в Сибири

Симоньян заявила, что в ужасе от ядерной угрозы, но у РФ может не быть выбора

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на критику ее предложения устроить ядерный взрыв над Сибирью в качестве испытания российского оружия.

Она написала в своем Telegram-канале, что как любой нормальный человек она в ужасе от возможности ядерной войны и не может представить такое развитие событий, однако «безумная, бешеная поддержка» Запада «киевскому режиму» представляет собой прямую угрозу для безопасности и существования России.

«А когда это так, другого выбора может не остаться», — отметила Симоньян.

Симоньян предложила провести испытания ядерного оружия в небе над Сибирью. По мнению журналистки, подобные испытания станут ядерным ультиматумом для западных стран и позволят завершить конфликт на Украине в пользу России.

Такое заявление главред RT сделала после публикации The New York Times о планах России по испытанию крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Физик Михаил Могилевский рассказал, что будет, если реализовать идею Симоньян.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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