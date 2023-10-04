Флористы сообщили, что букет ко Дню учителя за год подорожал на треть

Букет ко Дню учителя за год в среднем подорожал на 30% и обойдется в 2500 рублей, рассказали «Газете.Ru» в Ассоциации российских флористов. О тех же ценах говорят и в цветочных магазинах — сказался курс рубля и высокий спрос перед праздником.

«У нас большая часть — импортные цветы. Курс скачет, с логистикой у нас намного сложнее стало, это тоже влияет на стоимость цветов. Поэтому говорить о том, что цена сохранилась на уровне прошлого года, нереально. Где-то в среднем на 30 процентов подорожание. Плюс ажиотажный спрос как обычно перед праздниками. И цены поднимаются. Достаточно скромный букет на День учителя обойдется в 2000 руб. А в основном стоимость варьирует в районе 2500 – 3000 руб.», — сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

В цветочном салоне «Мелочи жизни» «Газете.Ru» также сообщили, что средний букет-комплимент обойдется в 2500 руб.

«Чаще всего ко Дню учителя берут букеты именно за эту стоимость. А вот большой букет обойдется в 5000 – 6000 руб. Обычно такой букет дарят один от всего класса — это тенденция последних нескольких сезонов», — рассказала представитель салона Алена.

По ее словам, закупаются цветы в основном у отечественных производителей, у них цены остались практически на том же уровне, что и в 2022 году.

«Так как евро растет, естественно, привозные цветы в продажную стоимость дороже. У нас в основном ассортимент из цветов, выращенных в России. Много сезонных цветов везут из Краснодарского края. Они немного дешевле привозных из Эквадора, Кении, Голландии. Поэтом цены у нас не сильно изменились. Например, в прошлом году у нас были популярны букеты за 2800 руб., а в этом году такого же объема букеты стоят 3000 рублей», — пояснила Алена.

В интернет-магазине «Новая Голландия» для учителей чаще всего выбирают розы. Как рассказала в беседе с «Газетой.Ru» директор магазина Ольга Чернова, за год цены на цветы выросли на 10-15 процентов. Средний букет директор оценивает в 2000 руб.

5 октября в России и других странах мира празднуют День учителя.

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