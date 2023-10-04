Бывший сотрудник ФБР рассказала, как вычислить лжеца

Бывший сотрудник ФБР рассказала, по каким признакам можно понять, врет ли вам человек, пишет Daily Mail.

44-летняя Трейси Уолдер из Техаса — бывший агент ЦРУ и ФБР, которая несколько лет работала шпионом.

«Я проработала в ЦРУ пять лет, а потом стала специальным агентом ФБР, что очень редко для женщины. Моя карьера началась через две недели после окончания колледжа в июне 2000 года», — рассказала она.

Недавно женщина опубликовала в соцсетях видео и рассказала, как можно распознать лжеца. Этим навыкам разоблачения она научилась, когда была агентом спецслужб. По словам Трейси, если человек вдруг начинает плакать и играть на эмоциях, а не объясняться, то, скорее всего, вас обманывают.

«Лжецы могут очень быстро менять свои эмоции, переходя от спокойствия к слезам», — уверена Уолдер.

Кроме того, если собеседник не может устоять или усидеть на месте и громко говорит, то это тоже явные признаки обманщика. Уолдер также поделилась, что лжецов выдает стремление избежать зрительного контакта, отсутствие конкретики в словах и объяснение простых вещей сложными словами.

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