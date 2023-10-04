Россиянин избил 16-летнего сына сожительницы, который вступился за мать

В Калининграде 45-летний мужчина избил 16-летнего пасынка, в отношении агрессора возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области.

Инцидент произошел в квартире на улице Островского 28 сентября. Подозреваемый накинулся на подростка, который вступился за мать, когда та ссорилась с сожителем. Мужчина ударил юношу в нос, в результате чего подросток получил закрытый перелом.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее жительница Новосибирска заявила, что муж избивает ее ребенка скалкой и выгоняет на холод.