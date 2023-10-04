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Россиянин избил 16-летнего сына сожительницы, который вступился за мать

Калининградец сломал нос 16-летнему сыну сожительницы, который вступился за мать

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Калининграде 45-летний мужчина избил 16-летнего пасынка, в отношении агрессора возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области.

Инцидент произошел в квартире на улице Островского 28 сентября. Подозреваемый накинулся на подростка, который вступился за мать, когда та ссорилась с сожителем. Мужчина ударил юношу в нос, в результате чего подросток получил закрытый перелом.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее жительница Новосибирска заявила, что муж избивает ее ребенка скалкой и выгоняет на холод.

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