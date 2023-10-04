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Вирусолог рассказал россиянам, как избежать введения QR-кодов из-за ковида

Вирусолог Аграновский: профилактика позволит избежать возвращения к QR-кодам

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россияне слишком расслабились из-за отсутствия каких-либо ограничений и сообщений о легких штаммах ковида, считает профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. В то же время соблюдение простых рекомендаций и профилактика инфекции позволит избежать возвращения к QR-кодам в будущем, отметил он в беседе с НСН.

Россиян вирусолог призвал «не вестись» на случайные сообщения людей о пандемии, а ориентироваться на данные Минздрава и врачей.

«Если просят маски надеть, это стоит делать. Не надо рассуждать по этому поводу в интернете. В том случае, если опасность будет актуальна, давайте не будем подходить близко друг к другу без необходимости, не будем ходить на массовые мероприятия. Это в том случае, если угроза с новой силой возобновится», – добавил Аграновский.

Также он порекомендовал проветривать квартиры, офисы и школьные классы, так как это снижает интенсивность распространения вирусов.

Введение QR-кодов на передвижение эксперт назвал «административным перехлестом», отметив, что избежать распространения инфекции можно при соблюдении простых рекомендаций.

Напомним, в РАН заявили, что новый штамм коронавирусной инфекции «пирола» не несет серьезной угрозы для здоровья людей, но также имеет защиту от старых антител.

lИнфекционист ранее заявил о бесполезности вакцинации от ковида «Спутником» и призвал пока уделить внимание прививками от гриппа.

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