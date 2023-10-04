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В Узбекистане сообщили о росте числа российских туристов

Дипломат Асадов: число туристов из РФ в Узбекистан выросло почти в два раза

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Martina Katz/Global Look Press

Туристы из России стали чаще проводить отпуск в Узбекистане. За шесть месяцев 2023 года их число выросло почти в два раза, заявил РИА Новости посол республики в России Ботиржон Асадов.

«Спрос на путешествия в Узбекистан среди российских туристов вырос за последний год», — отметил дипломат.

Он уточнил, что число гостей из России в республике за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Узбекистан уже посетили 345 тысяч россиян.

Асадов пояснил, что положительная динамика притока туристов из РФ наблюдается с весны прошлого года. Для сравнения он привел данные рекордного 2019 года, когда республику посетили 450 тысяч граждан РФ.

Среди факторов, способствующих увеличению турпотока, посол назвал безвизовый режим и доступность авиаперелетов.
Например, из Москвы в Ташкент в день осуществляется более 15 перелетов. Россияне также посещают Самарканд, Бухару, Хиву и Фергану.

4 октября стало известно, что россияне оказались на пятом месте среди интуристов Таиланда.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

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