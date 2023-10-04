В Якутии самолет застрял в аэропорту из-за снегопада

Самолет «ИрАэро» не смог вылететь из Нерюнгри в Иркутск вечером 3 октября, пассажиры ночевали в аэропорту. Об этом сообщает портал Ircity.ru. со ссылкой на одного из пассажиров рейса.

По его словам, самолет должен был вылететь из Нерюнгри в 21:30 3 октября. Вылет рейса переносили на более поздний срок, а затем отменили во время регистрации на рейс. Пассажирам объявили, что аэропорт будет закрыт по метеоусловиям до 11 часов 4 октября. Затем пришло сообщение, что вылет рейса переносится на 14:35 4 октября.

Более 50 пассажиров остались ночевать в здании аэропорта, так как авиакомпания сообщила, что в хостеле, с которым у нее заключен договор, нет свободных мест. Горячим питанием людей обеспечили только утром.

В пресс-службе «ИрАэро» рассказали, что вылет отложили из-за сильного снегопада. В авиакомпании отметили, что самолет должен вылететь из Нерюнгри в Иркутск днем 4 октября.

29 сентября сообщалось, что в самолете авиакомпании Corendon Airlines, который направлялся из Антальи в Уфу, произошла разгерметизация салона.

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