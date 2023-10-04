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Маленького мальчика изъяли из квартиры без еды и кровати в Саратове

В Саратове приставы изъяли малолетнего ребенка из квартиры без еды и кровати

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ГУФССП России по Саратовской области

В Саратове судебные приставы изъяли малолетнего ребенка из квартиры, где не было еды и кровати. Об этом сообщает ГУ ФССП по региону.

Семья, в которой проживал ребенок, стоит на учете у органов опеки с середины 2022 года. Мальчик с рождения не наблюдался в поликлинике, а его мать категорически отказывалась контактировать со специалистами системы профилактики.

Помимо матери и ребенка в квартире также проживает бабушка, страдающая деменцией. Соседям неоднократно приходилось обращаться в полицию из-за конфликтов родственниц.

Для обеспечения доступа в квартиру, где живет ребенок, мэрия обратилась с иском в суд — его удовлетворили. После этого приставы, сотрудники органов опеки, полиция и медики выехали на место.

Женщина открыла только после того, как дверь начали вскрывать. Выяснилось, что малолетний проживает в недопустимых условиях — грязь, тараканы, отсутствие ремонта. Кроме того, у мальчика не было спального места, а в холодильнике отсутствовала еда. Сам ребенок был грязным и без одежды — его доставили в больницу для обследования.

Ранее стало известно, что в Новосибирске мать держит сына-инвалида в квартире с мухами и тараканами.

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