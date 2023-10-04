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Демограф спрогнозировал России «вторичное эхо» маткапитала и рост рождаемости

Демограф Синельников: есть перспектива роста рождаемости на ближайшие годы

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Shutterstock

Россию ждет «вторичное эхо» после введения материнского капитала, заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. В ближайшие годы в России, возможно, вырастет рождаемость, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«Перспектива улучшения ситуации есть. Будет вторичное эхо повышения рождаемости после введения материнского капитала. Детям, которые родились в 2007 году, в 2027-м уже будет 20, в 2030-м — 23 года. За счет структурных изменений повышение числа родившихся возможно», — пояснил Синельников.

Раньше в России показатели рождаемости напрямую зависели от числа бракосочетаний, однако сегодня уже в меньшей степени, добавил демограф. Так, в 2020 году количество заключенных браков снизилось почти на 20%, а число родившихся в 2021 году детей – лишь на 3%.

В прошлом году, по словам Синельникова, число новых браков «увеличилось очень сильно», однако вместо роста рождаемости наблюдается снижение. Что касается прогнозов, то по итогам года рождаемость, возможно, снизится в меньшей степени, чем это предсказывают, считает эксперт.

Напомним, за первое полугодие 2023 года рождаемость в России снизилась на 2,3% – такие цифры приводила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В Госдуме повысить рождаемость предложили за счет введения новой программы льготной ипотеки для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок.

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