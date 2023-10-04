В Москве возбудили дело о работе запрещенной украинской секты «Возрождение»

В Москве накрыли филиал запрещенной в России украинской секты «Духовный центр «Возрождение» Владимира Мунтяна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

По версии следствия, московские адепты секты организовали в столице работу фонда «Возрождение» и «Духовного центра» — обе организации признаны нежелательными в России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования у подозреваемых прошли обыски. В пресс-службе отметили, что аналогичное уголовное дело возбудили в Кировской области.

Генпрокуратура признала деятельность этих организаций незаконной в ноябре 2022 года в связи с угрозой конституционному строю и безопасности России.

Ранее в Крыму сравнили Украину с тоталитарной сектой.