Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РАН назвали главную особенность нового штамма коронавируса «пирола»

Эпидемиолог Покровский: новый штамм «пирола» имеет защиту от старых антител

close
100%
Depositphotos

Новый штамм коронавируса, получивший название «пирола», не несет серьезную угрозу для здоровья людей. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» сообщил доктор медицинских наук, член Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский.

По словам собеседника издания, данная разновидность COVID-19 по своим характеристикам напоминает предыдущие варианты вируса. Тем не мене у «пиролы» имеются и свои особенности, подчеркнул академик.

«У него некоторые изменения в структуре, в связи с чем те антитела, которые хорошо действуют на предыдущие штаммы, могут не подавлять этот вирус», — пояснил Покровский.

Он добавил, что в будущем могут возникнуть еще сотни вариантов коронавируса. Поэтому специалист призвал россиян не беспокоиться из-за появления «нового названия».

2 октября директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в первой половине декабря в российские медицинские учреждения начнет поступать обновленная вакцина «Спутник V». Как отметил специалист, препарат уже направлен на клинические испытания и в скором времени появится в гражданском обороте.

Ранее россиянам рассказали, когда в стране ожидается пик новой волны коронавируса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий