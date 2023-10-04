В РАН назвали главную особенность нового штамма коронавируса «пирола»

Новый штамм коронавируса, получивший название «пирола», не несет серьезную угрозу для здоровья людей. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» сообщил доктор медицинских наук, член Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский.

По словам собеседника издания, данная разновидность COVID-19 по своим характеристикам напоминает предыдущие варианты вируса. Тем не мене у «пиролы» имеются и свои особенности, подчеркнул академик.

«У него некоторые изменения в структуре, в связи с чем те антитела, которые хорошо действуют на предыдущие штаммы, могут не подавлять этот вирус», — пояснил Покровский.

Он добавил, что в будущем могут возникнуть еще сотни вариантов коронавируса. Поэтому специалист призвал россиян не беспокоиться из-за появления «нового названия».

2 октября директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в первой половине декабря в российские медицинские учреждения начнет поступать обновленная вакцина «Спутник V». Как отметил специалист, препарат уже направлен на клинические испытания и в скором времени появится в гражданском обороте.

Ранее россиянам рассказали, когда в стране ожидается пик новой волны коронавируса.