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РПЦ проверит телешоу о перевоспитании эскортниц в монастыре

В РПЦ посетовали, что авторы шоу о перевоспитании эскортниц не обратились к церкви за советом

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Телеканал «Ю»

В Русской православной церкви изучают серии телевизионного шоу «Грешницы на перевоспитании» на предмет фарса и пародии, рассказал «Газете.Ru» источник в РПЦ. Он добавил, что авторам программы стоило обратиться в Церковь за советом. По сюжету шоу восемь девушек, привыкшие к жизни на содержании, в качестве покаяния целый месяц живут и работают в монастыре, соблюдая строгий устав.

«Мы изучаем вышедшие уже серии в рамках этого шоу, по итогам изучения сформируем свою позицию. Разговор о покаянии в формате телешоу — очень сложная история, требующая профессионализма и глубоких знаний. Самое плохое, что можно сделать, — это встроить подобное шоу в известный ряд реалити-шоу от кулинарных до политических. На первое — как приготовить суп, на второе — как раскаяться в монастыре. Вместе с тем есть и удачные шоу такого рода, например, «12» на телеканале СПАС, которое посвящено преодолению алкоголизма. Очень жаль, что создатели не обратились в Русскую Церковь за советом. Мы всегда поддерживаем попытки говорить о христианском покаянии в новых творческих форматах, но без соработничества, обмена опытом — подобные эксперименты легко превратить в фарс и пародию», — сказал источник в РПЦ.

8 сентября на телеканале «Ю» вышла первая серия реалити-шоу «Грешницы на перевоспитании». Как сказано в описании проекта, 8 девушек на содержании ждет эксперимент: целый месяц в монастыре, без кредитных карт и связи с внешним миром, без брендовой одежды, маникюра и люксовой косметики. В проекте они будут жить и работать наравне с обитательницами монастыря, соблюдая строгий устав.

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