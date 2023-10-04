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В мозгу сахалинской пенсионерки нашли иглу, которую туда при рождении поместили родители

На Сахалине у 80-летней женщины в мозгу обнаружили трехсантиметровую иглу

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Минздрав Сахалинской области

В Сахалинской области у 80-летней женщины нашли в мозгу трехсантиметровую иглу, которую туда при рождении ребенка поместили родители. Об этом сообщает Минздрав региона.

Инородное тело в мозгу пенсионерки обнаружили в 2023 году во время проведения компьютерной томографии. Женщина с рождения жила с этой иглой, и ее никогда не мучили головные боли.

Предположительно, иглу в мозг женщины еще при рождении поместили собственные родители. Так они попытались избавиться от ребенка в сложное военное время, но это не привело к ожидаемым последствиям.

«Такие случаи в голодные годы не были редкостью: младенцу в родничок вставлялась тонкая игла, которая повреждала мозг. Родничок быстро затягивался, скрывая следы преступления», — пояснили в региональном Минздраве.

Сейчас здоровью пенсионерки ничего не угрожает. Операцию по удалению иглы решили не проводить — это может лишь ухудшить состояние женщины.

Ранее российские врачи впервые в мире пересадили костный мозг ребенку с редким заболеванием.

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