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Поляки выступают за прекращение поддержки проживающих в стране украинцев

Super Express: большинство поляков выступили против субсидий украинцам

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Shutterstock

Большинство поляков выступили против субсидий в виде выплаты 500 злотых (около $110) приезжающим в страну украинцам ежемесячно. Об этом говорят данные опроса исследовательского центра Pollster, который опубликован Super Express.

«Поляки помогают украинцам, но выступают за то, чтобы помогать не во вред себе. Мы очень сочувствуем украинцам, но нельзя закрывать глаза на свои интересы», — приводит издание слова польского политолога Казимежа Кика.

Ученый отметил, что на сегодняшний день «по всей Европе растет неприятие к прибывающим иммигрантам».

3 октября президент Польши Анджей Дуда напомнил о ключевой роли своей страны в снабжении Украины с Запада. По его словам, единственная автострада со стороны Западной Европы и лучшие железные дороги на Украину идут через Польшу.

До этого руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач говорил, что Киеву не стоит за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами» налаживать связи в Европе, а неуважение интересов Варшавы может повлиять на каждое ее решение.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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