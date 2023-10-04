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Медиа Rambler&Co приняли участие во Всемирном дне поддержки людей с церебральным параличом

Медиа Rambler&Co приняли участие во Всемирном дне поддержки людей с церебральным параличом

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Rambler&Co

Медиа Rambler&Co приняли участие во Всемирном дне поддержки людей с церебральным параличом.Онлайн-издания и сам медиахолдинг использовали в своих логотипах Доброшрифт.

4 октября 2023 года на сайтах изданий «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», «Мослента», Quto.ru, Ferra.ru и блог-платформе «Живой Журнал» (входят в Rambler&Co) появились логотипы, написанные Доброшрифтом – специальным набором из букв, каждую из которых нарисовал один из 33 подопечных фонда «Подарок Ангелу». Логотип поменялся и в соцсетях самого медиахолдинга. Неровные буквы напоминают нам о невероятных усилиях и упорстве людей с церебральным параличом, они стали настоящим символом поддержки и заботы о людях с серьезными двигательными нарушениями.

В 2023 году проекту «Доброшрифт» исполняется уже пять лет. За это время фонд «Подарок Ангелу» помог более 8,5 тыс. детей с церебральным параличом получить необходимую помощь, благодаря поддержке многих компаний и отдельных людей, которые помогают рассказывать о деятельности фонда.

Акция приурочена ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, который отмечается в первую среду октября.

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