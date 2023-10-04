Во Франции подросток прокричал «Аллах акбар» на уроке и пригрозил учителям нападением

Во Франции ученика средней школы направили на психиатрическую экспертизу после скандирования «Аллах акбар» во время урока. Об этом сообщает Valeurs Аctuelles.

Инцидент произошел 29 сентября на уроке в профессиональной школе во Вьене, департамент Изер. По предварительным данным, 16-летний юноша посмотрел на своем компьютере ролик о террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), а затем встал со стула и начал кричать «Аллах акбар». Школьника изолировали от одноклассников до прибытия полицейских.

«Он угрожал совершить нападение на педагогический коллектив, если его исключат из школы», — отметил источник в полиции.

Подростка задержали и взяли под стражу на 48 часов, а затем он попал к психиатру. Также выяснилось, что он уже дважды был судим. Причем оба уголовные дела заводились в этом году. В мае его обвинили в краже со взломом, а в марте молодой человек впервые попал в поле зрения правоохранителей за наркотические преступления.

Теперь он предстанет перед судом за оправдание терроризма и угрозу совершения преступления.

Ранее в Британии мужчина попал под суд за крики «Аллах акбар» и «бум» при посадке самолета.