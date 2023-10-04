Названы правила, которые помогут гармонично вписать картины в интерьер квартиры

Существуют определенные правила по размещению картин, постеров и фотографий на стенах в квартире, потому что они являются полноценными деталями интерьера. О том, как гармонично вписать их в интерьер, разбиралась «Москва 24».

Так, прежде всего картины стоит размещать на уровне глаз. Если следовать золотому стандарту дизайна, расстояние от пола до центра полотна должно составлять 150–160 см, такое же расстояние нужно отмерить до центральной композиции, если картин несколько. Кроме того, следует учесть размер картины и размер помещения, потому что большие картины будет тяжело рассматривать в тесном пространстве.

Подбирать картины в комнаты лучше так, чтобы на полотне были задействованы детали, совпадающие по оттенкам со стеной, диваном или другими крупными объектами или частично повторяющие другие элементы декора в интерьере. Чтобы картина гармонично вписалась в интерьер комнаты, важно также учитывать объекты поблизости. Например, над высокой тумбой лучше разместить вертикальное полотно, над широким диваном — горизонтальное.

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