«Для меня это странно»: Запашный отреагировал на скандал с Никулиным

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что руководство и коллектив Цирка на Цветном бульваре в Москве «стесняется» контактов с патриотами. Так в беседе с Tsargrad.tv он прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг директора цирка Максима Никулина.

Ранее Цирк на Цветном бульваре во главе с директором Максимом Никулиным поздравил с днем рождения президента Всемирной организации цирков Урса Пилса, который неоднократно выступал против России и собирал средства на поддержку Вооруженных сил Украины. Эдгар Запашный на это заявил, что коллектив не поздравил его брата, однако поздравил Пилса.

«Хотелось бы, чтобы кто-то эти вопросы задал из руководства города Максиму Юрьевичу лично, который большую часть времени проводит за границей», — сказал он.

При этом Запашный добавил, что закрывшийся на ремонт Цирк на Цветном бульваре в соцсетях опубликовал фотографию, на которой нет Никулина. Судя по снимку, руководит цирком его первый заместитель, считает он.

«Там по центру — его первый заместитель Земцева, которая на сегодняшний день и руководит цирком. Максим Юрьевич является просто лицом цирка, а руководит цирком некая Земцева, которая также является акционером. Это, конечно, их право, их политика, но для меня все это очень и очень странно», — заявил гендиректор Большого Московского цирка.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще посещать цирковые шоу, причем шоу «Акварель» в цирке Никулина вошло в список самых популярных событий Москвы.