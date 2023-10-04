В Брянской области заявили о повреждении полусотни построек после обстрела ВСУ

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами поселка Климово в Брянской области повреждения получили более 50 домов и хозпостроек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Он пояснил, что специальная комиссия по оценке ущерба завершила осмотр и зафиксировала все разрушения гражданских объектов в результате вчерашнего обстрела.

»<…> частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек», — написал Богомаз.

По его словам, работа по ликвидации последствий обстрела продолжается. Губернатор подчеркнул, что в обстрелянном кассетными боеприпасами поселке Климово оперативные службы провели работы по разминированию территории и ликвидировали части снарядов.

4 октября Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы Брянской области.

Накануне реактивные снаряды и беспилотник ВСУ сбили над регионом.

Ранее Шойгу прокомментировал использование кассетных боеприпасов на Украине.