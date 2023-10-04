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Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП в результате взрыва

Глава Днепропетровской ВГА Лысак: взрыв повредил ЛЭП в Никопольском районе

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Телеграм-канал «Александр Дрозденко»

Линия электропередачи (ЛЭП) получила повреждения в Никопольском районе в результате взрыва. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его данным, взрыв произошел в Мировской сельской территориальной общине Никопольского района. Лысак уточнил, что в результате — «повреждены хозяйственная постройка, линии электропередачи».

3 октября стало известно, что в подконтрольном Украине Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. Ранее стало известно, что в пригороде Днепра (бывший Днепропетровск) на Украине произошел взрыв. До этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Накануне в Херсоне стало известно о повреждении объекта транспортной инфраструктуры. До этого спикер украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук рассказал, что в подконтрольном Киеву Херсоне был нанесен удар.

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.

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