Линия электропередачи (ЛЭП) получила повреждения в Никопольском районе в результате взрыва. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его данным, взрыв произошел в Мировской сельской территориальной общине Никопольского района. Лысак уточнил, что в результате — «повреждены хозяйственная постройка, линии электропередачи».

3 октября стало известно, что в подконтрольном Украине Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. Ранее стало известно, что в пригороде Днепра (бывший Днепропетровск) на Украине произошел взрыв. До этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Накануне в Херсоне стало известно о повреждении объекта транспортной инфраструктуры. До этого спикер украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук рассказал, что в подконтрольном Киеву Херсоне был нанесен удар.

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.