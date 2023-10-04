Британские власти намерены арендовать тюрьмы за границей

Министр юстиции Великобритании Алекс Чок заявил, что из-за нехватки пространства в британских местах лишения свободы власти страны планируют рассмотреть возможность аренды тюрем за границей. Об этом, ссылаясь на выступление министра на съезде Консервативной партии, сообщает РИА Новости.

По словам Чока, министерство юстиции расширяет и переоборудует существующие в стране тюрьмы и нанимает тысячи новых сотрудников. При этом министр подчеркнул, что власти намерены рассмотреть пример Норвегии и изучить возможность аренды тюрем за рубежом.

Ранее сообщалось, что в Лондоне ищут подозреваемого в терроризме и сбежавшего из тюрьмы экс-военного. По данным правоохранителей, 21-летний Дэниел Абед Халифе сбежал из тюрьмы в Уандсворте в среду утром через кухню, где он работал. Заключенный привязал себя ремнями к дну фургона.

После его побега в аэропортах и портах были введены усиленные проверки безопасности, что привело к задержкам пассажиров.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.