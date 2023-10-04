Иран может присоединится к Межгосударственному авиационному комитету

Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой заявил, что Иран может войти в состав организации. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, подобное предложение выработали в рамках переговоров с авиационными властями Ирана весной 2023 года.

Сторчевой подчеркнул, что подобная возможность будет обсуждаться Советом полномочных представителей государств-участников, после чего МАК будет готовить соответствующую нормативно-правовую базу.

Он считает, что подключение Ирана станет хорошей основой для регионального сотрудничества в области гражданской авиации и обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно, что в 2022 году, несмотря на западные санкции, безопасность полетов в России оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года. Такие выводы описаны в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Число происшествий и катастроф на 1 млн вылетов достигло наименьших значений. За 2022 год произошло 35 происшествий.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.