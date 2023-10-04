Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иран может присоединится к Межгосударственному авиационному комитету

«Известия»: Иран может войти в состав участников МАК

close
100%
Vahid Salemi/AP

Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой заявил, что Иран может войти в состав организации. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, подобное предложение выработали в рамках переговоров с авиационными властями Ирана весной 2023 года.

Сторчевой подчеркнул, что подобная возможность будет обсуждаться Советом полномочных представителей государств-участников, после чего МАК будет готовить соответствующую нормативно-правовую базу.

Он считает, что подключение Ирана станет хорошей основой для регионального сотрудничества в области гражданской авиации и обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно, что в 2022 году, несмотря на западные санкции, безопасность полетов в России оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года. Такие выводы описаны в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Число происшествий и катастроф на 1 млн вылетов достигло наименьших значений. За 2022 год произошло 35 происшествий.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий