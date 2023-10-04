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Россия обсуждает введение безвизового режима с властями Кувейта и Бахрейна

«Известия»: РФ обсуждает введение безвизового режима с Кувейтом и Бахрейном

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Shutterstock

Посольства ближневосточных стран сообщили, что Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с Кувейтом и Бахрейном, пишет газета «Известия».

Российские дипломаты в Кувейте отметили, что они продолжают систематическую работу для установления безвизового режима между двумя странами. Предложение обсуждается властями Кувейта. Они также указали на увеличение интереса к поездкам в Россию со стороны кувейтцев после запуска прямых рейсов между Москвой и Эль-Кувейтом в феврале 2023 года. В июне 2023 года количество выданных виз гражданам Кувейта увеличилось в пять раз по сравнению с прошлогодними показателями.

В посольстве РФ в Бахрейне пояснили, что отмена визовых требований для граждан обеих стран в настоящее время рассматривается профильными ведомствами. Дипломаты добавили, что бахрейнская сторона изучает предложение России о соответствующем межправительственном соглашении. Российские представители также отметили рост пассажиропотока между Россией и Бахрейном и выразили надежду, что в будущем он превысит уровень до пандемийного периода.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил о предложении полной отмены туристических виз для Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Малайзии.

Ранее в Европарламенте раскритиковали Польшу из-за визового скандала.

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