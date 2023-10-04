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Итальянский губернатор прокомментировал ДТП под Венецией

Губернатор Венето подтвердил, что погибшие в ДТП под Венецией — иностранцы

Губернатор области Венето Лука Дзайя подтвердил, что погибшие в результате падения автобуса под Венецией — это в основном иностранцы разных национальностей. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние.

В публикации отмечается, что в результате ДТП погиб 21 человек, включая двух детей, еще 18 человек пострадали. Их доставили в больницы разных городов на северо-востоке Италии. Состояние некоторых оценивается как крайне тяжелое. Есть данные, что среди пассажиров были украинцы, но власти официально не подтверждают эту информацию. Известно, что на месте происшествия были найдены украинские документы.

До этого стало известно, что в Венеции во время аварии с участием автобуса погибли более 20 человек.

Инцидент произошел в пригороде Местре. Ехавший по дороге автобус компании Actv по неизвестной причине пробил ограждение, после чего упал с высоты около 30 метров. Затем средство передвижения загорелось.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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