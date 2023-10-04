Киев подготовил план на случай блэкаутов

План действий на случай длительных отключений электроэнергии был утвержден Министерством внутренних дел Украины, сообщил украинский министр Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Клименко отметил, что в ситуационном центре МВД работают аналитики, которые изучают возможные угрозы и разрабатывают сценарии реагирования. В связи с наступлением сложного осенне-зимнего периода, основываясь на опыте прошлого года, уже был подготовлен план действий на случай длительных отключений электроэнергии.

МВД придает большое значение не только усилению патрулирования полицейских групп, но также обеспечению генераторами медицинских учреждений и критической инфраструктуры, а также функционированию «пунктов несокрушимости».

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила 16 сентября, что в стране не планируются блэкауты в предстоящую зиму, но графики отключений электроэнергии уже подготовлены.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что энергосистема страны будет полностью готова к отопительному сезону без отключений электричества, хотя возможны отключения при повреждении энергетической инфраструктуры.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооруженных сил Российской Федерации начались 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.