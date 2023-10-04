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В Гидрометцентре рассказали о погодных рекордах в Москве в сентябре

Вильфанд: сентябрь в 2023 году в Москве побил семь метеорологических рекордов

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Комсомольская правда/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что прошедший сентябрь в столице установил рекорды по высоте атмосферного давления, минимуму облачности, суммарной энергии солнечных лучей, освещенности и высоте уровня ультрафиолетовой радиации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, среднее атмосферное давление в сентябре было самым высоким за всю историю метеорологических наблюдений. Также, количество облачности оказалось самым минимальным. В сентябре в Москве установлены рекорды по суммарному излучению солнца, а также максимальной энергии солнечных лучей. Сентябрь 2023 года — стал самым светлым за всю историю метеонаблюдений.

По словам Вильфанда, уровень ультрафиолетовой радиации в сентябре также оказался рекордно высоким.

До этого Вильфанд рассказал, что потепление до +18-20°C придет в Москву в среду, 4 октября. Но спешить радоваться не стоит, ведь это «лето на день» будет сопровождаться дождями, грозами и порывами ветра до 18 м/с.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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