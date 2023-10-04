Врач рассказала, чего нельзя делать при гайморите

Даже обычный насморк при неправильном лечении или его отсутствии может привести к серьезным последствиям, одно из которых — гайморит. О том, как заподозрить это осложнение, что может стать причиной заболевания, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Тарадеева, врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье».

«Основной причиной развития воспаления гайморовых пазух являются вирусы и бактерии: риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, стрептококк, пневмококк, гемофильная и синегнойная палочки, стафилококк, реже — хламидии, микоплазмы, грибки. Помимо этих возбудителей, причиной заболевания может стать аллергия, из-за которой отек слизистой оболочки и образующиеся при длительном течении патологии полипы не пропускают воздух в пазухи и задерживают в полости пазух скопившуюся слизь. Также к высокому риску развития гайморита относятся анатомические приобретенные и врожденные особенности: искривленная носовая перегородка или нестандартное строение пазух, а также воспаление аденоида — глоточной миндалины. Кроме того, из-за близкого расположения гайморовых пазух к верхнему ряду зубов, очагом гайморита может быть кариес или другая зубная патология», — объяснила она.

Заподозрить наличие гайморита можно, если в течение 7-10 дней от момента появления насморка сохраняются заложенность носа, головная боль, повышенная температура тела.

«Признаком воспаления верхнечелюстных пазух может быть изменение тембра голоса, когда человек начинает «гнусавить». Более интенсивно проявляется отек слизистой носа, затруднение дыхания, появляются гнойные выделения из носа, тяжесть и боль в области глазниц, лба и затылка, снижается обоняние. При всех этих симптомах необходимо обратиться к врачу-оториноларингологу», — отметила эксперт.

В первую очередь при гайморите нельзя заниматься самолечением, а также, например, прогревать пазухи носа, промывать нос без инструкции врача, смазывать и промывать нос травяными маслами и отварами, а также использовать капли на основе цикламена.

«При неправильном и несвоевременном лечении гайморита поражаются органы, которые находятся вблизи носовых пазух. Но в некоторых случаях воспалительный процесс может распространяться в другие органы, приводя к тяжелым последствиям: поражению головного мозга — менингиту, энцефалиту, сепсису, сердечным заболеваниям --миокардиту, поражению почек», — предупредила она.

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