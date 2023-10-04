Почти половина россиян хотят полного запрета вейпов

Большинство опрошенных россиян (55%) одобряют закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. А почти каждый второй респондент (46%) выступает за полный запрет электронных сигарет и вейпов, показало исследование BestDoctor, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Опрос показал, что россияне беспокоятся о здоровье подрастающего поколения: 34% опрошенных отметили, что закон поможет защитить детей от вредного воздействия вейпов, что, по их мнению, опасно. При этом 5% респондентов уверены, что это позволит уменьшить количество летальных исходов из-за курения вейпов.

«Вопреки распространенному мнению, вейпы далеко не безвредны. С недавнего времени врачи даже выделяют особое заболевание — вейп-ассоциированное повреждение легких (vape associated lung injury, VALI), внесенное в Международную классификацию болезней под кодом U07.0. Это острое заболевание, по своим симптомам и проявлениям напоминающее пневмонию и возникающее после курения вейпа. А для детей и подростков вейпы особенно опасны: они «вкуснее» и привлекательнее, чем обычные сигареты. В сочетании с их «безопасным» имиджем это создает большую мотивацию попробовать: например, по данным Минздрава в России на начало 2023 года число подростков, использующих вейпы выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет. Таким образом, инициатива по ограничению продаж вейпов более чем оправдана с медицинской точки зрения», — прокомментировала Снежанна Генинг, к.м.н., врач-онколог группы компаний BestDoctor.

34% опрошенных обосновывают свое мнение и тем, что такое ограничение заставит продавцов вейпов ответственно относиться к здоровью детей и подростков. Респонденты отмечают, что теперь вокруг станет меньше пропаганды, которой так подвержено подрастающее поколение: дети и подростки больше не увидят вейпы на полках магазинов или в рекламе (28%), а также у популярных блогеров, в кинофильмах и сериалах (4%).

Интересно, что самый высокий процент одобряющих инициативу в Ростове-на-Дону. 67% ростовчан высказали положительное отношение к полному запрету вейпов в России. Также лидируют: Омск (64%) и Казань (63%). Примечательно, что каждый второй житель Москвы и почти каждый второй житель Санкт-Петербурга также выступает за полный запрет вейпов. А вот больше всего противников полного запрета вейпов в Уфе и Челябинске (по 30%). В Красноярске против 28% опрошенных, в Тюмени и Нижнем Новгороде — по 26%. Жители Москвы и Санкт-Петербурга более сдержанны: 14% и 23% соответственно против.

«По данным ВОЗ, 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Еще в 79 странах были введены ограничения того или иного рода. Например, был введен запрет на их курение в общественных местах, а также ограничены реклама и стимулирование продаж. Виной тому — негативное воздействия на человека. Игроки страховой отрасли по всему миру также обеспокоены проблемой: еще в 2019 году перестраховщики рекомендовали страховщикам увеличить страховую премию для курильщиков электронных сигарет и вейпов, так как эта категория страхователей подвержена большим рискам для здоровья. И как показывают результаты опроса, россияне обеспокоены не меньше: четверть россиян (25%) считает, что компаниям надо отказывать в страховом покрытии вейперам из-за повышенного риска», — отметила Наталья Красненкова, медицинский коммерческий директор группы компаний BestDoctor.

Ранее в Калининградской области выступили за запрет продажи вейпов.