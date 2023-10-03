В Карелии мужчина освободился из колонии и напал с ножом на человека

В Петрозаводске мужчина стал подозреваемым по новому делу в день, когда освободился из колонии. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Республике Карелия.

По версии правоохранителей, 40-летний местный житель освободился из мест лишения свободы и вернулся в квартиру, где застал бывшую сожительницу с другим возлюбленным.

«Вступив в конфликт с 27-летним потерпевшим, обвиняемый нанес ножом несколько ударов в область шеи последнего», — сообщается в публикации.

Мужчина сопротивлялся, поэтому смог вырваться. В результате его госпитализировали с серьезными травмами.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ранее он уже привлекался к ответственности за тяжкие преступления.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Сибири 14-летняя девочка напала на школьницу с ножом в лесу.