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Россиянка заразилась редким гельминтозом от муравьев

В Красноярском крае пенсионерка заразилась от муравьев редким дикроцелиозом

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Shutterstock

В Красноярском крае у 76-летней жительницы Партизанского района нашли редкий вид паразитарного заболевания — дикроцелиоз. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Красноярского края.

Как пояснили в ведомстве, этот вид гельминтоза подтверждается только с помощью результатов лабораторного исследования и часто выявляется спустя значительное время после заражения.

«Человек заражается при случайном заглатывании зараженных муравьев, например при употреблении ягод, зелени, овощей прямо с грядки, а также при употреблении пораженной дикроцелиозом печени скота», — рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому Краю Дмитрий Горяев.

В ведомстве отметили, что заболевание у людей регистрируется крайне редко: в 2022 году было зафиксировано три случая, в 2021 и 2020 гг. — по одному случаю. Несмотря на это врачи рекомендовали соблюдать профилактические меры, которые позволят избежать неприятностей: тщательно мыть ягоды и овощи, собранные в огороде, а также хорошо подвергать термической обработке печень животных.

Ранее врачи удалили на голове ребенка шишку, которая оказалась мозговой тканью, вышедшей за пределы черепа.

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