В Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека

В Московском метрополитене человек упал на пути. Об этом сообщает Дептранс в официальных соцсетях.

Инцидент произошел на юго-западном участке Сокольнической линии. Из-за сложившейся ситуации интервалы движения поездов увеличены.

На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах человек попал на рельсы и в каком он находится состоянии.

Подобные случаи происходили и в других регионах России. Так, в Екатеринбурге беременная женщина упала под поезд метрополитена. После инцидента женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего провели ей несколько операций.

Ранее около станции метро в центре Москвы неизвестный ограбил девушку, изнасиловал и выбил ей зуб.