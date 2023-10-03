В подконтрольном Украине Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры был поврежден в результате взрыва в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что в результате взрывов «повреждены завод и объект критической инфраструктуры в Херсоне».

По информации пресс-службы Херсонской ОВА, в селе Чернобаевка повреждено административное здание, а в населенном пункте Ингулец оно уничтожено полностью, также повреждения получили отделение почты и агропредприятие.

3 октября украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в пригороде Днепра (бывший Днепропетровск) на Украине произошел взрыв. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

До этого глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявлял, что объект инфраструктуры поврежден в регионе.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.