В «Артеке» пройдет форум лидеров ученического самоуправления «Вектор успеха»

В «Артеке» 3-4 октября пройдет форум лидеров ученического самоуправления «Вектор успеха», сообщает пресс-служба «Росдетцентра». Его главной задачей станет разработка концептуальных инструментов работы советов обучающихся в образовательных организациях.

В ходе форума ребята обсудят актуальные направления деятельности ученических советов, оформят лучшие практики школьного самоуправления и разработают методические продукты, которые будут использованы в общеобразовательных организациях страны.

«Творческие, инициативные, отзывчивые, полные новых идей и планов - на форуме собрались школьники и педагоги из разных регионов нашей большой страны. Единая, сплоченная команда единомышленников, целеустремленных, увлеченных общим любимым делом, обладающая высокими нравственными идеалами, - вот главная движущая сила положительных изменений, которые происходят в образовательном учреждении», — отметил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев в своем видеообращении во время открытия форума.

В ходе форума ребята посетят мотивационные встречи по профориентации, в игровой форме отработают механизмы выборов президента школы, станут участниками кейс-чемпионата, на котором познакомятся с реальными задачами совета обучающихся. Школьников ждут образовательные мастер-классы и тематические мастерские. На дискуссионных площадках школьники обменяются опытом и мнениями о работе органов ученического самоуправления в их образовательных организациях.

«Ученическое самоуправление – это базис для развития школьниками личностных качеств, которые необходимы, чтобы в дальнейшем проявить себя в общественной жизни, сделать уверенные первые шаги в профессии. Вместе с опытным наставником юные лидеры определяют интересное для себя направление деятельности и развиваются в нем», – отметил директор «Росдетцентра» Александр Кудряшов.

В форуме примут участие руководители Минпросвещения России, представители Госдумы, образовательных организаций, «Росдетцентра», «Движения первых», Российского союза молодежи, а главными действующими лицами слета станут 1000 школьников, лидеров органов ученического самоуправления из 57 регионов России.