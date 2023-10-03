В Москве рентгенолог пострадал от нападения пациентки

В Москве пациентку подозревают в нападении на рентгенолога. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в районе Свиблово. По данным правоохранителей, женщина с подозрением на перелом черепа пришла в местную больницу, чтобы сделать рентген. Спустя некоторое время между пациенткой и врачом произошла ссора.

Позже словесный конфликт перерос в драку, так как посетительница напала на специалиста и избила его. Врачу потребовалась помощь медиков.

У обоих участников диагностировали ушибы мягких тканей головы. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий будут приняты необходимые меры.

Ранее в Уфе неизвестный устроил дебош в общежитии медуниверситета и напал на студентов.