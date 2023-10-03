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В Мытищах началось строительство двух пешеходных переходов

Строительство двух надземных пешеходных переходов началось на Афанасовском шоссе

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Мытищах в рамках реконструкции Афанасовского шоссе приступили к строительству двух надземных переходов в районе Дмитровского шоссе. Новые переходы обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«В настоящий момент проводится погружение пробных свай под опоры будущих переходов. Также продолжается строительство съезда №1 на примыкании к Дмитровскому шоссе. Параллельно проводятся работы по переустройству инженерных коммуникаций», - говорится в сообщении.

Участок реконструкции (более 2,2 км) проходит от примыкания к Дмитровскому шоссе до примыкания к транспортной развязке в составе строящейся дороги «Виноградово-Болтино-Тарасовка» (Мытищинская хорда). Количество полос движения от 4 до 6. В рамках реконструкции предусмотрено строительство 3 надземных пешеходных переходов, обустройство пешеходной зоны по обеим сторонам дороги, а также устройство шумозащитных экранов и остановочных павильонов для общественного транспорта.

В результате реконструкции шоссе и его бессветофорной интеграции в строящуюся Мытищинскую хорду будет обеспечена связь между Дмитровским и Ярославским шоссе, что позволит улучшить транспортную доступность жилых кварталов в Мытищах. Данный участок Афанасовского шоссе останется бесплатным для пользования.

Завершить работы по реконструкции планируется в октябре 2024 года.

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