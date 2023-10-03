Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блогера Юлю Финес арестовали на 13 суток за пропаганду наркотиков

Суд арестовал блогера Юлю Финес на 13 суток

close
100%
Юля Финесс' class="item-image" >
Телеграм-канал Юля Финесс

В Ялте суд арестовал блогера Юлию Финес. Об этом сообщает глава Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Девушку привлекли к административной ответственности за употребление наркотических веществ. В рамках судебного разбирательства ее заключили под стражу на 13 суток. Помимо этого, Управление по контролю за оборотом наркотиков проверит Финес на пропаганду запрещенных веществ.

«По-хорошему, нужно привлекать к уголовной ответственности за пособничество в сбыте наркотических веществ», — поделилась Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета также поблагодарила МВД за то, что сотрудники оперативно отреагировали на обращение.

Ранее Мизулина призвала ГИБДД проверить 15-летнего рэпера Baby Melo из-за езды без прав.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий