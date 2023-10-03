Блогера Юлю Финес арестовали на 13 суток за пропаганду наркотиков

В Ялте суд арестовал блогера Юлию Финес. Об этом сообщает глава Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Девушку привлекли к административной ответственности за употребление наркотических веществ. В рамках судебного разбирательства ее заключили под стражу на 13 суток. Помимо этого, Управление по контролю за оборотом наркотиков проверит Финес на пропаганду запрещенных веществ.

«По-хорошему, нужно привлекать к уголовной ответственности за пособничество в сбыте наркотических веществ», — поделилась Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета также поблагодарила МВД за то, что сотрудники оперативно отреагировали на обращение.

Ранее Мизулина призвала ГИБДД проверить 15-летнего рэпера Baby Melo из-за езды без прав.