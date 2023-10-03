В российском регионе ищут медведя-дебошира

В Новосибирской области ищут медведя, который устроил бойню в загоне для овец. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своем Telegram-канале.

Чиновник рассказал, что инцидент произошел в Чулымском районе области. Медведь наведался на территорию хозяйства и забрал нескольких животных, оставив в округе большое количество следов. Сейчас, по словам Шестернина, егеря вышли на поиски зверя.

Что будет с медведем в том случае, если его найдут, министр не уточнил.

Ранее на Сахалине медведь совершил набег на туристический лагерь и ограбил его.