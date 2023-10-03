Врачи заявили, что модель интуитивного питания на самом деле не работает

Придерживаясь интуитивного питания, нельзя следовать сиюминутным желаниям съесть что-то вредное. Такой механизм не сработает, если сначала организм не приучить к выбору наиболее полезных блюд, заявил в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

В качестве примера негативных последствий такой схемы питания эксперт привел постояльцев отеля all inclusive (все включено), которые выбирают себе еду в моменте, то есть находятся на интуитивном питании.

«Вы увидите, что люди берут самую вредную, самую неполезную еду, которую там только можно найти. Самая большая очередь за картофелем фри в любом ресторане и за пиццей, если ее там готовят, — сказал Калинчев. — Модель интуитивного питания не работает. Человек не может знать, организм не может знать, что он должен есть».

Организм необходимо сначала научить правильно выбирать блюда, добавил диетолог. При этом он посетовал, что зачастую люди выбирают модели пищевого поведения, черпая информацию из кинематографа, где редко показывают, что такое правильное питание.

Также Калинчев призвал не пренебрегать сложными углеводами и обязательно включать их в рацион – к примеру, есть хлеб грубого помола, гречку.

Врачи ранее развеяли мифы о том, что еда напрямую может повреждать желудок и кишечник. Также они развеяли миф о том, что глютен вызывает воспаление в кишечнике – по словам специалистов, это встречается лишь у 1% всего населения Земли.