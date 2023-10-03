Жители Барнаула смогут приобрести уникальные продукты края

Впервые в истории проекта «Фермерский островок» открылся в гипермаркете «Лента» в Барнауле, сообщает пресс-служба корпорации МСП.

Каждый островок славится своими уникальными продуктами. В этом жители алтайской столицы смогут приобрести мясо марала, сыры с лисичками и кедровыми орешками. Представлена разнообразная молочная продукция, мучные изделия, традиционные для Алтая мед, и конечно же огромный выбор круп – чечевица зеленая, несколько видов гречихи, паста из льна, чечевичные хлопья.

«Местные малые производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания получили хорошую возможность представить свою продукцию многим жителям Барнаула. Примечательно, что сегодня открылись сразу два островка, и расположились они в магазинах разных форматов, а значит барнаульцам станет проще приобретать продукцию родного края», - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Проект реализуется корпорацией МСП при поддержке правительства Алтайского края.

«В Алтайском крае немало самобытных, уникальных производителей. Сегодня у нас в каждом городе и районе трудятся предприниматели, которые производят экологически чистые мясные продукты и колбасные изделия, сыры, мед, молочную продукцию, крупы и другие продукты питания», — рассказал начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

По словам оператора торговой точки Евгении Казанцевой, в «Фермерских островках» представлено большое количество местных производителей разнообразной пищевой продукции, а со временем их будет еще больше.