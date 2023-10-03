Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жители Барнаула смогут приобрести уникальные продукты края

В Барнауле открылся «Фермерский островок» с уникальными продуктами Алтая

close
100%
Департамент предпринимательства Владимирской области

Впервые в истории проекта «Фермерский островок» открылся в гипермаркете «Лента» в Барнауле, сообщает пресс-служба корпорации МСП.

Каждый островок славится своими уникальными продуктами. В этом жители алтайской столицы смогут приобрести мясо марала, сыры с лисичками и кедровыми орешками. Представлена разнообразная молочная продукция, мучные изделия, традиционные для Алтая мед, и конечно же огромный выбор круп – чечевица зеленая, несколько видов гречихи, паста из льна, чечевичные хлопья.

«Местные малые производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания получили хорошую возможность представить свою продукцию многим жителям Барнаула. Примечательно, что сегодня открылись сразу два островка, и расположились они в магазинах разных форматов, а значит барнаульцам станет проще приобретать продукцию родного края», - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Проект реализуется корпорацией МСП при поддержке правительства Алтайского края.

«В Алтайском крае немало самобытных, уникальных производителей. Сегодня у нас в каждом городе и районе трудятся предприниматели, которые производят экологически чистые мясные продукты и колбасные изделия, сыры, мед, молочную продукцию, крупы и другие продукты питания», — рассказал начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

По словам оператора торговой точки Евгении Казанцевой, в «Фермерских островках» представлено большое количество местных производителей разнообразной пищевой продукции, а со временем их будет еще больше.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий