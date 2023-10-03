Российский авиаперевозчик возобновляет полеты в Шымкент

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Шымкент (Казахстан), сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты будут выполняться один раз в неделю, начиная с 3 ноября, на самолетах Airbus A320. Вылет рейса SU1950 из Москвы запланирован по пятницам, обратный рейс SU1951 из Шымкента — по субботам.

Шымкент – третий по численности населения город Казахстана. Он станет шестым по счету пунктом Казахстана, в которые «Аэрофлот» летает из Москвы. Авиакомпания выполняет собственные рейсы из аэропорта Шереметьево в Астану, Актау, Атырау, Алматы и Караганду.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» запустил компенсацию за задержку рейсов милями программы лояльности «Аэрофлот бонус». Мили будут начисляться в случае задержки рейса по вине авиакомпании, в дополнение к мерам компенсации, установленным законодательством. За задержку рейсов от 2 до 4 часов будет начисляться 2000 миль, а от 4 до 8 часов – 3000.

Если номер участника указан в бронировании, мили будут начисляться автоматически. В остальных случаях пассажирам, которым положена компенсация, необходимо зарегистрироваться в программе «Аэрофлот бонус» и не позднее 30 дней с момента задержки направить онлайн-запрос.