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Вирусолог заявил о крайней опасности норовируса для детей и пожилых

Вирусолог Альтштейн: норовирус особенно опасен для маленьких детей и пожилых

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Норовирус в мире широко распространен, в том числе в России. Заболеть им может каждый, но особую опасность он представляет для маленьких детей и пожилых людей, рассказал телеканалу «360» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Норовирус представляет собой РНК-содержащий вирус размером порядка 30 нанометров. Он вызывает у заразившихся острый гастроэнтерит и имеет низкую летальность.

«Болеть могут все, но определенную опасность он представляет для маленьких детей и для пожилых людей. В любом случае, смертность, конечно, невелика», – отметил вирусолог, добавив, что заражаются норовирусом сотни тысяч людей в год.

Главные симптомы заражения – проблемы со стулом и плохое самочувствие, которое длится от одного до трех дней. Проходят признаки острого заболевания сами, но лучше сразу при их появлении обратиться к врачу, посоветовал Альтштейн.

Передается вирус воздушно-капельным путем, основной способ заражения – контактный. Норовирус достаточно заразный и, по словам эксперта, уберечься от его передачи от больного к здоровому человеку довольно сложно.

Напомним, в детском лагере в Бурятии в конце лета дети массово заразились норовирусом. В Роспотебнадзоре причиной назвали нарушение санитарно-эпидемиологических требований на территории пищеблока и при хранении продуктов питания.

Позднее выяснилось, что сотрудники лагеря подделывали справки о медосмотрах.

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