Врач рассказала, какое мясо можно есть при атеросклерозе

Людям с атеросклеротическим поражением сосудов стоит добавлять в свой рацион только нежирные сорта мяса, сказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она подчеркнула, что при таком заболевании важно не отказываться от мяса, потому что белок необходим для поддержания многих процессов в организме человека.

«Человеку с наличием сосудистой патологии нужно обращать внимание на состав мяса. При атеросклерозе мы должны отказаться от очень жирного продукта. Пусть это будет мясо без большого количества животного жира. Оценить его качество можно просто на глаз. Это также могут быть нежирные птица, рыба», — уточнила Королева.

Готовить мясо эксперт рекомендует щадящими способами, например, в духовке, пароварке или мультиварке.

«Мясо нельзя жарить – это нарушает структуру самого белка и будет поддерживать любые патологические процессы, в том числе атеросклероз», — заключила врач.

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова до этого говорила, что регулярное употребление орехов нормализует липидный профиль, снижает риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, стимулирует работу мозга и положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Ранее был найден способ остановить образование бляшек на стенках сосудов.