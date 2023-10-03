Российские пользователи рассказали о предпочитаемых интернет-сервисах

Россияне чаще выбирают отечественные сервисы, чем иностранные, следует из данных опроса Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Среди лидеров по ежедневному использованию Яндекс – 63,6%, ВКонтакте – 56,4%, Telegram – 51,4%, а также зарубежный видеохостинг YouTube – 50,6%. Реже всего респонденты посещают Twitter (X) – всего 9,2% заходят на площадку ежедневно.

Жители России все еще выбирают для просмотра видеороликов YouTube. На Rutube ежедневно заходят лишь 9,3% пользователей, еще 8,7% заходят на платформу несколько раз в неделю, более 65% не являются активными пользователями видеохостинга.

Исследователей также интересовал вопрос доверия россиян к различным интернет-ресурсам. Респондентов попросили выбрать до пяти площадок, которым они доверяют больше всего. Результаты показали, что наиболее надежными считают: Telegram (39,5%), ВКонтакте (37,3%), Яндекс (37,1%). Меньше всего доверия вызывает Twitter (Х) – 3,2%.

«Согласно исследованию, YouTube продолжает занимать лидирующие позиции в сегменте видео-хостингов, его российский аналог Rutube значительно уступает по всем позициям. С другой стороны, в исследовании пока не отразился недавний процесс обособления VK Видео: теперь это не подраздел соцсети, а отдельное приложение. Исходя из показателей посещаемости и доверия ВКонтакте можно предположить, что YouTube на данный момент все же не является безоговорочным монополистом рынка», — отметил председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

В опросе приняли участие 7000 респондентов старше 18 лет.