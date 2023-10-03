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СБУ заявила, что раскрыла агентурную сеть РФ в Николаевской области

СБУ: 13 жителей Николаевской области передавали данные о перемещениях ВСУ

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила 13 жителей Николаевской области, которые собирали и передавали данные о перемещении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей, работавших на ФСБ», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, они собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны страны на территории Южного региона «и корректировали воздушные атаки».

Как заявили в СБУ, фигуранты передавали данные блогеру Сергею Лебедеву, против которого на Украине заведено уголовное дело по статье о госизмене.

Заведено уголовное дело в отношении задержанных, в настоящее время фигуранты находятся под стражей. Еще четырех участников агентуры суд признал виновными в совершенных преступлениях и назначил им от 8 до 15 лет лишения свободы, добавили там.

Ранее в Киеве суд арестовал на два месяца депутата Рады Нестора Шуфрича по делу о госизмене.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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