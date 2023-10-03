Рязанский онкодиспансер проверят после сообщений о нехватке лекарств

Росздравнадзор инициировал проверку в рязанском онкологическом диспансере, в котором, как сообщали региональные СМИ, закончились необходимые лекарства. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале Росздравнадзора.

«В ходе надзорных мероприятий будет установлена, в том числе, и причина необеспечения пациентов лекарствами», — говорится в сообщении ведомства.

Проверку начали после публикации местного издания YA62.ru, читательница которого рассказала, что в онкодиспансере нет энзалутамида и апалутамида — препаратов, необходимых для лечения злокачественных опухолей.

По словам женщины, она попыталась прояснить ситуацию, обратившись в лекарственный отдел регионального Минздрава, однако, как она утверждает, там никто не отвечает на звонки, хотя за одну только пятницу она набирала номер 142 раза. Попасть на прием к главе территориального отдела Росздравнадзора ей тоже не удалось.

На горячей линии рязанке заявили, что препаратов нет, потому что не состоялся тендер, а когда будет следующий — информации нет.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают мРНК-вакцину для лечения агрессивного рака.